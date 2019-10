Volkswagen amână decizia finală privind fabrica din Turcia "Monitorizam cu atentie actuala situatie si urmarim cu ingrijorare actualele evolutii", a precizat oficialul VW. Luna aceasta, in Jurnalul Oficial al Registrului Comertului de la Ankara, a fost publicat un anunt conform caruia Volkswagen si-a infiintat o subsidiara in provincia Manisa. Subsidiara - Volkswagen Turkey Automotive Industry and Trade Inc - se va concentra pe design-ul, producerea si asamblarea de automobile si camioane. Anterior, o serie de surse din apropierea acestui dosar au declarat ca noua uzina Volkswagen din Turcia ar urma sa coste aproximativ 1,3 miliarde euro… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

