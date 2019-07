Vodafone lansează servicii de telefonie mobilă 5G în Germania, concurând cu Deutsche Telekom Vodafone sustine ca ofera abonamente mai ieftine decat rivala Deutsche Telekom si acoperire in mai multe orase.



De asemenea, Vodafone va oferi noi acorduri 5G pentru utilizatorii de smartphone-uri incepand de la un pret de 14,99 euro (16,80 dolari) pe luna in primul an. Planul nelimitat de date 5G costa 80 de euro, in timp ce al Deutsche Telekom este 85 de euro.



"Democratizam 5G. Cu noi, 5G nu mai este o tehnologie doar pentru cei bogati", a afirmat seful subsidiarei Vodafone din Germania, Hannes Ametsreiter.



Vodafone, la fel ca si alti operatori ai retelelor din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

