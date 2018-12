Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel au discutat luni, la telefon, despre recentul incident din stramtoarea Kerci, precum și situația privind Tratatul INF și evoluțiile din Siria, a informat serviciul de presa al Kremlinului.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discuta vineri, pe marginea summitului liderilor din G20, despre situatia din Siria si din Ucraina, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele american Donald Trump va avea o intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, in data de 1 decembrie, in cadrul summitului G20 din Argentina, coform unui document de la Kremlin, citat de Reuters, informeaza Mediafax.Oficialii de la Kremlin au transmis miercuri ca scopul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, omologul sau rus Vladimir Putin, seful statului francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german Angela Merkel se reunesc sambata, la Istanbul, pentru un summit cu privire la Siria, menit sa consolideze armistitiul fragil la Idlib si sa impulsioneze eforturile…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca ISIS a luat 700 de ostatici in zona din Siria controlata de fortele sustinute de USA si ca gruparea terorista a executat pe unii dintre ei si a promis ca urmeaza restul, scrie Reuters.Vorbind in orasul rus Soci, Putin a declarat ca printre ostatici…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat duminica faptul ca va avea o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre coordonarea militara, in prima intrevedere de acest fel de cand Rusia a acuzat Israelul ca a doborat un avion rusesc in Siria luna trecuta, transmite…

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS preluate de Agerpres. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor…

- Situatia din Siria urmeaza sa fie discutata in cadrul unui summit in octombrie de liderii francez, turc, rus si german, a anuntat vineri cancelarul german Angela Merkel, precizand ca au inceput pregatirile in acest sens, transmit AFP si dpa. "Suntem in favoarea unei intalniri cvadripartite…