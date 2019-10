Stiri pe aceeasi tema

- O conferinta la care vor participa dramaturgul Matei Visniec, arhitectul Dorin Stefan si Octavian Ursu, primarul roman din orasul german Gorlitz, si proiectii de film vor fi incluse in sectiunea „Romania. 30 de ani mai tarziu” din cadrul celei de-a zecea editii a Les Films de Cannes a Bucarest.

- 30 de ani de cand, in tumultul unei revoluții insangerate, s-a strigat „Vom muri și vom fi liberi!”. Trei decenii de la dramatica prabușire a comunismului in Romania. Les Films de Cannes a Bucarest propune publicului rememorarea momentului istoric prin ochiul aparatului de filmat și include in program…

- Opt filme romanesti inca nelansate in cinematografe vor avea avanpremiere de gala la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest, in prezenta echipelor, iar biletele pentru toate proiectiile din cadrul celei de-a zecea editii vor fi puse in vanzare marti.

- O selecție cu zece filme premiate cu Palme d’Or la Cannes va putea fi vazuta cu ocazia celei de-a 10-a ediții a Les Films de Cannes a Bucarest, la Cinemateca Union. Filmele vor fi precedate de scurte interviuri video cu unii dintre cei mai mari regizori contemporani care raspund la intrebarea: Cum s-a…

- Filme realizate de Werner Herzog, Jean-Pierre si Luc Dardenne, Ken Loach, Marco Bellocchio, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan vor putea fi vazute la festivalul Les Films de Cannes a Bucarest, care va avea loc in perioada 18 - 27 octombrie. "Ca in fiecare an, si in 2019, line-up-ul de la Cannes a aratat…

- Werner Herzog, Luc și Jean-Pierre Dardenne, Ken Loach, Marco Bellocchio, Arnaud Desplechin, Xavier Dolan. Ca in fiecare an, și in 2019, line-up-ul de la Cannes a aratat ca o veritabila batalie intre titanii cinematografiei mondiale de categorie grea, cu varste cuprinse intre 30 și 82 de ani. O confruntare…

- Cineastul francez Claude Lelouch, cunoscut pentru ca a realizat in 1966 filmul "Un barbat si o femeie", va fi invitatul de onoare al festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, pe 18 si 19 octombrie, anunta organizatorii.

- "La Gomera", filmul regizat de Corneliu Porumboiu, a fost desemnat propunerea Romaniei pentru o nominalizare la categoria "Cel mai bun lungmetraj international" a premiilor Oscar 2020. Pelicula, cu Vlad Ivanov in rol principal, care a avut premiera mondiala la Festivalul de la Cannes, unde a fost selectata…