Vizita Papei Francisc la Blaj: HARTA spaţiilor de parcare special amenajate pentru autoturisme şi autocare în 2 iunie In perioada 1-2 iunie, in Blaj sunt luate masuri speciale de siguranta si organizare a circulatiei in municipiu, cu ocazia vizitei Sanctitații Sale Papa Francisc, avand in vedere ca in oras sunt asteptati peste 50.000 de pelerini. Vezi integral: Vizita Papei Francisc la Blaj: RESTRICTII de circulatie, spatii de parcare speciale si alte detalii pentru […]

Sursa articol si foto: alba24.ro

