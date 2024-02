Elev de liceu din Alba, condamnat pentru trafic de droguri: Peste 650 de pastile de Xananx confiscate. Pedeapsa primită Elev de liceu din Alba, condamnat pentru trafic de droguri: Peste 650 de pastile de Xananx confiscate. Pedeapsa primita Un elev de liceu din Alba a fost recent condamnat pentru trafic de droguri. Decizia a venit in urma unui acord de recunoaștere a vinovației, acord admis in data de 2 februarie 2024. Motivarea instanței a fost facuta publica, fiind disponibila pe site-ul CSM. Tanarul acum elev in clasa a XI-a, in Blaj, a fost […] Citește Elev de liceu din Alba, condamnat pentru trafic de droguri: Peste 650 de pastile de Xananx confiscate. Pedeapsa primita in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

