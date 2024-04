Anul trecut în Baia Mare: Peste 3.700 autoturisme găsite fără tichet sau abonament de parcare Pe parcursul anului 2023, la nivelul municipiului a fost asigurata o prezenta semnificativa in teren a celor 21 lucratori din cadrul Biroului de Circulație a Poliției Locale Baia Mare, rezultatele activitatilor constand in: Aplicarea unui numar de 3.787 inștiințari in valoare de 289.350 lei; Aplicarea a 1.364 sanctiuni contraventionale, in valoare de 204.600 lei; 3.787 autoturisme identificate fara tichet valabil sau abonament; Autoturisme identificate ca fiind parcate pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilitati, fara a indeplini conditiile legale 52 in valoare de 26.000 lei; 176 Autoturisme… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

