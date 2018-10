VISA: Romanilor le place sa faca plati contactless Romanilor le place sa faca plati contactless si folosesc astfel din ce in ce mai mult cardurile in tranzactiile la comercianti, iar, pe viitor, va creste numarul platilor cu telefonul, a declarat, luni, Elena Ungureanu, country manager pentru Romania al Visa, intr-o conferinta de specialitate.



"S-a format deja o atitudine pozitiva in ceea ce priveste platile cu cardul si sunt foarte multe plati contactless. Romanilor le place sa plateasca contactless si cred ca v-ati lovit si de situatii in care casierul iti ia cardul din mana si face el tranzactia, deci sunt deja situatii din care reiese… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

