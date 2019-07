Stiri pe aceeasi tema

- Un avocat și-a scos cureaua de la pantaloni in instanța și a lovit repetat cu ea judecatorii. Avocatul era nemulțumit de sentința in proces pe care tocmai o citeau magistrații și a fost imediat reținut și acuzat de sfidarea curții și agresiune. Momentul, fara precedent, a fost surprins de camerele de…

- Un eritreean care a fost incarcerat timp de trei ani in Italia sub acuzatia ca era seful unei retele de traficanti de migranti a fost pus in libertate vineri de un tribunal din Palermo, care a decis ca politia s-a inselat asupra identitatii barbatului, transmit dpa si AFP, potrivit agerpres.ro.Judecatorii…

- Curtea Constituționala a amanat pronunțarea pentru 10 iulie pe obiecțiile de neconstituționalitate formulate de PNL - USR și de președintele Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse de Parlament Codului Penal și Codului de Procedura Penala, transmte Mediafax. Judecatorii CCR au decis in mai…

- Cum e sa incerci sa incerci sa-ți cauți numele pe Google, iar tu sa ai fix același nume cu motorul de cautare? Primești un premiu pentru asa. Un baiețel din Indonezia pe care il cheama Google a caștigat premiul pentru cel mai ciudat nume auzit vreodata. Ella Karin și soțul ei, Andi Cahya Saputra parinții…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter a avut loc, luni, in Indonezia, la o adancime de 200 kilometri in Marea Banda, la nord de Timor-Leste. Seismul a lovit la 463 kilometri nord-est de capitala Capitala Timorului de Est, Dili, și la 321 la sud de Ambon, dar parți ale cartierului…

- Judecatorii ICCJ sunt asteptati sa dea verdictul in dosarul in care actualul secretar general al Guvernului, Toni Grebla, e acuzat de trafic de influenta si de constituirea unui grup infractional organizat, informeaza Antena3. Acesta a fost gasit nevinovat in prima instanta, insa procurorii DNA au…

- Sase persoane au murit si peste 200 au fost ranite, conform guvernatorului din Jakarta, Indonezia, dupa ce mai multi protestatari s-au confruntat cu fortele de ordine si au dat foc mai multor masini in urma afisarii rezultatelor oficiale ale alegerilor, relateaza The Guardian.

- Luni, 20 mai, este o zi de foc pentru Liviu Dragnea. Judecatorii reiau discutiile in procesul care ii da fiori sefului PSD, dupa ce in prima instanta a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare.