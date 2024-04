Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, șeful PSD, a afirmat, sambata, 19 aprilie, la Pitești, ca, in acest moment, Catalin Cirstoiu este candidatul aliantei PSD-PNL la Primaria Generala a Capitalei. „Domnul Cirstoiu nu e un criminal”, a insistat liderul social-democrat, intr-o conferința de presa, la Pitești, scrie agenția…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la conferința de alegeri a PSD București, in prezența lui Catalin Cirstoiu (candidatul comun PNL-PSD la Capitala), ca in afara de „fum de gratare”, Cristian Popescu Piedone nu are ce sa aduca Bucureștiului daca ajunge primar general.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca o decizie a unui prezidențiabil comun PSD-PNL se va lua doar dupa alegerile europarlamentare. Ciolacu a spus ca este posibila o alianța politica, daca cele 2 partide vor lua peste 45% la alegerile europarlamentare. Liderul PSD a spus ca iși dorește un nou…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu ar fi transmis ca partidul nu-l susține pe Cristian Popescu Piedone in alegerile locale din București. Daca merg separat, susținerea merge catre Gabriela Firea, iar PNL il va susține pe Sebastian Burduja. „PSD nu-l susține pe Piedone”, ar fi spus Ciolacu, potrivit surselor…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca omul de afaceri Dan Ostahie este un antreprenor de succes si daca va dori sa faca pasul spre politica va fi foarte bine. El a precizat ca nu i-a propus sa fie candidat al Coalitiei la Primaria Generala, ci sa fie consultat daca poate fi sondat. La randul lui,…

- Ion Cristoiu face dezvaluirea momentului. Jurnalistul știe ce funcție va ocupa Klaus Iohannis dupa mandatul eșuat de președinte: va fi noul comisar pentru aparare in Comisia Europeana, chiar in luna iulie. In plus, Cristoiu spune ca Nicolae Ciuca ii va lua locul la conducerea Romaniei. "Ursula, care…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu alege sa fie incert in legatura cu un posibil candidat comun PNL-PSD la prezidențiale. Liberalii și social-democrații au avansat ipoteza unei rotative la președinția Romaniei, rotativa similara cu cea implementata la guvernare. Nu s-au ințeles inca pe tema candidatului la…

- Mircea Geoana a declarat zilele trecute ca premierul Marcel Ciolacu a mers la el in birou sa-i propuna sa candideze la Președinția Romaniei susținut de PSD, lucru infirmat de catre liderul social-democrat.