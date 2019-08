Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Iancu s-a nascut pe 6 octombrie 1960 la Gheraești, județul Neamț. Este inginer cu specializarea petrol și gaze și a urmat cursurile Universitații Oxford din Marea Britanie, specializarea management și doctorand in științe (petrol și gaze) și in științe economice. A fost secretar de stat in…

- Viorica Dancila a anunțat luni, la finalul reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, ca a avut intalniri in cadrul coalitiei in urma carora s-a decis continuarea guvernarii PSD-ALDE și ne-cooptarea Pro Romania la guvernare. ″În cadrul Comitetului Executiv de astăzi am abordat…

- Dupa ce a stat cuminte in spatele PSD, fara luari de pozitie transante indiferent de masurile luate de guvern, ALDE simte nevoia sa arate ca are un cuvant greu de spus in coalitie. Pentru prima oara dupa trei ani si jumatate nu este de acord cu rectificarea bugetara. A si reusit sa o amane si sa oblige…

- Intrebat daca ALDE va avea discutii cu PRO Romania pentru a sustine un candidat comun, Calin Popescu Tariceanu a spus ca a discutat cu Victor Ponta pe acest subiect, dar problema este ca ALDE este la guvernare, iar PRO Romania este in opozitie. In acest context este "impropriu" ca Pro Romania sa…

- Persoana care va fi nominalizata pentru comisar european trebuie sa fie una care știe sa negocieze și care sa cunoasca modul de lucru al instituțiilor europene, a declarat, vineri, la Bistrița, premierul Viorica Dancila.Intrebata, vineri, intr-o conferința de presa, ce persoana va susține…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca „absolut” ar câștiga un tur al doilea al alegerilor prezidențiale daca l-ar avea contracandidat pe Klaus Iohannis, pentru ca actulul șef al statului, deși e pe primul loc în sondaje, nu are prea multe realizari în mandatul sau la Cotroceni,…

- Premierul Romaniei a precizat intr-o conferința de presa ca se vor desfașura alegeri și pentru funcția de președinte executiv și secretar general in cadrul Congresului PSD care va avea loc maine, și nu in cadrul CEx-ului. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, Bogdan Chirieac a comentat aceasta…

- Mircea Draghici, unul dintre oamenii de încredere ai lui Liviu Dragnea, a demisionat din funcția de trezorier al PSD, a anunțat președintele executiv al partidului, Viorica Dancila.Mihai Fifor, fost ministru al Apararii tras pe linie moarta de Dragnea, revine în funcția de purtator…