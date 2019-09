Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila se afla in vizita de lucru, in SUA. Iata programul primei zile, publicat pe site-ul guvernului:  Vizita de lucru in SUA: Intrevedere cu Steven Fulop, primarul orașului Jersey  Intrevedere cu Ezra Friedlander, președintele Comisiei de Comemorare a Acordului de Pace de la…

- Parinții tanarului mort in accidentul provocat de Mario Iorgulescu acuza autoritațile ca vor mușamalizarea cazului, pentru ca nimeni nu le-a spus nimic despre ce s-a intamplat in noaptea accidentului.Mama lui Dani, baiatul mort in accidentul produs la ieșirea din București, a spus, marți, la ...

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, 26 august 2019, pe Ekaterina Zaharieva, viceprim ministru pentru reforma justitiei si ministru al afacerilor externe al Republicii Bulgaria, aflata in vizita la Bucuresti.Vizita oficialului bulgar are loc in contextul unui an cu semnificatii in relatia…

- Premierul l-a felicitat pe David-Maria Sassoli pentru desemnarea sa in aceasta functie si a transmis multumiri Parlamentului European pentru stransa cooperare avuta pe durata mandatului Presedintiei romane a Consiliului UE. Totodata, a exprimat convingerea ca si in noua legislatura cooperarea interinstitutionala…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita marti, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dancila. Sefa Executivului moldovean va avea o intrevedere cu omologul sau roman. Ulterior, cei doi oficiali vor sustine o declaratie de presa comuna. Tot…

- Președintele PSD Viorica Dancila a anunțat, duminica seara, ca luni va avea o prima întâlnire cu conducerea aleasa în cadrul Congresului formațiunii, astfel încât sa fie demarate acțiunile pregatitoare pentru campania pentru prezidențiale înca de marți, transmite…

- Un incendiu de proporții a izbucnit in Sectorul 3, pe bulevardul Camil Ressu! In zona au fost trimise 12 autospeciale de pompieri. O casa a luat foc, iar flacarile s-au extins și la un restaurant. Pericolul este cu atat mai mare cu cat incendiul are loc chiar langa o benzinarie.Potrivit ISU…

- ​Viorica Dancila, președintele interimar al PSD și premier, a participat joi, la reuniunea liderilor Partidului Socialiștilor Europeni, unde a transmis ca este extrem de importanta reluarea dialogului și "consolidarea relației cu prietenii și partenerii din marea noastra familie europeana".…