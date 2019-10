Stiri pe aceeasi tema

- "In momentul in care premierul desemnat de Iohannis ar semna Pactul pentru Romania, adica sa nu taie pensii, salarii etc. Atunci am sustine si noi premierul, pentru ca in primul rand am sustine oamenii", a spus Viorica Dancila cand ar vota un premier propus de Klaus Iohannis. Ea a precizat…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca nu este rolul președintelui Klaus Iohannis de a ține consultari pentru o noua propunere de comisar european. Tariceanu a spus ca premierul trebuie sa țina cont de conjunctura politica din PE și din Romania cand inainteaza o alta propunere, anunța…

- "Acelasi lucru i-am cerut si noi premierului - sa nu mai nominalizeze un alt candidat de comisar european fara consultarea presedintelui Romaniei si fara respectarea legii in baza careia premierul este obligat ca, inainte de a trimite propunerea, sa audieze candidatul in comisiile de specialitate…

- ”De doua zile, Ministerul Afacerilor Interne a ramas fara conducere! E pentru prima oara in istoria acestei instituții care are un rol central in asigurarea ordinii publice și siguranței cetațeanului. In plin proces de reformare a sistemului de urgența, pe fondul tragediei de la Caracal, in…

- ALDE a transformat ședința informala de vineri in Biroul Politic Executiv, care a decis excluderea lui Teodor Meleșcanu, Grațiela Gavrilescu, Alexandru Baișanu și Ion Cupa din partid, au declarat surse politice. „Biroul Politiv Executiv ALDE ia act de pierderea calitații de membru ALDE, prin incalcarea…

- Romania se pregatește din nou de alegeri. Prezidențiale de aceasta data. Primul tur are loc pe 10 noiembrie, iar al doilea, pe 24 noiembrie. Cetațenii romani din strainatate pot vota, in primul tur al prezidențialelor, timp de trei zile, pe 8, 9 și 10 noiembrie, iar in al cel de-al doilea, pe 22, 23…

- Conducerea PSD s-a reunit la Palatul Parlamentului pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. Pe ordinea de zi se afla desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale din toamna, dupa ce, intr-o sedinta anterioara,…

- Traian Basescu a comentat, la Romania TV, situația care ar urma sa aiba loc in scurt timp, mai exact la alegerile prezidențiale din acest an. El a facut referire la șansele pe care Klaus Iohannis le are de a mai sta la Cotroceni pentru inca un mandat. „Marea problema este cu cine intra. Klaus Iohannis…