Vine 'curățenia' în PSD: Codrin Ștefănescu profețește reglări de conturi în partid Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat luni, la Antena, ca urmeaza o „curațenie” in partid dupa alegeri pentru ca unii membri au 'jucat pe alte fronturi'. Afirmațiile lui Ștefanescu au venit dupa ce Robert Negoița a cerut demisia liderului PSD și a premierului. „Este obligatoriu sa fim uniți, pentru ca PSD a facut multe lucruri pentru romani. Acum trebuie sa ne gandim la electoratul nostru, la oamenii care ne-au votat. Nu putem asculta de voci ca cea de mai devreme (a lui Robert Negoița, vicepreședinte PSD, care ceruse demisia din funcții a lui Liviu Dragnea și Viorica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a intrat prin telefon la Antena 3, iar in paralel, pe fir, aștepta sa faca declarații Codrin Ștefanescu. Negoița i-a spus in direct ca ”Liviu Dragnea s-a inconjurat de nulitați”, dar apoi a refuzat dialogul cu secretarul general al PSD. In replica, Ștefanescu…

- Secretarul executv al PMP, Ioana Constantin, condamna cu fermitate intervenția Jandarmeriei in cazul incidentelor de la Topoloveni. Ioana Constantin o acuza pe Carmen Dan, ministrul de Interne, ca e dispusa sa-i aresteze pe toți astfel incat Liviu Dragnea sa-și poata organiza deplasarile in liniște.Citește…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca actuala putere va trebui sa modifice legile de așa maniera incat magistrații sa raspunda pentru faptele lor, iar europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a susținut ca „trebuie foarte repede chiar prin OUG” sa fie reglementata…

- Secretarul general PSD, Codrin Ștefanescu, alaturi de trezorierul PSD, Mircea Draghici, au ajuns, luni, la sediul central DNA, unde depun un document de protest legat de anchetarea finanțarii PSD și a cheltuielilor PSD. Codrin Ștefanescu a spus ca este decizia PSD ce cheltuieli face, ca nu este treaba…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a explicat duminica faptul ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, care a fost invitat la mai multe intalniri la Brasov, inclusiv la conferinta de alegeri a organizatiei judetene, nu a putut sa ajunga deoarece medicii nu l-au lasat sa plece din Bucuresti,…

- Tur de forța al miniștrilor PSD alaturi de secretarul general Codrin Ștefanescu, la Brașov. Liviu Dragnea, liderul PSD, a fost marele absent de la intalnirea social - democraților cu simpatizanții din Brașov.Citește și: Niculae Badalau a EXPLODAT dupa ce a fost atacat in plina strada: 'Nu…

- Secretarul general al PSD Codrin Stefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Liviu Dragnea s-a externat singur din spital, desi medicii i-au recomandat sa se opereze. Presedintele PSD a avut o intalnire, joi, cu social-democratii la sediul partidului din...

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa, medic de profesie, spune ca boala de care sufera liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, "nu poate provoca ingrijorare pentru ca nu este o afectiune letala", dar ca s-ar impune o interventie chirurgicala. "O compresie radiculara intr-o hernie de disc pentru partid…