Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care a atras cele mai multe priviri de la Congresul PSD, ocupanta unui fotoliu în primul rând, între doua doamne cu greutate în partid, logodnica lui Liviu Dragnea are un CV destul de bogat la cei 25 de ani ai ei.

- Irina Alexandra Tanase a fost cu siguranța una dintre principalele atracții ale recentului congres al PSD. Iubita domnului Dragnea a stat in primul rand, flancata de premierul Viorica Dancila și de ministrul de Interne, Carmen Dan. De altfel, mai toata conducerea PSD s-a manifestat cu delicatețe…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost prezenta la Congresul extraordinar al PSD de sambata, stand in primul rand al Salii Palatului, intre Viorica Dancila si Gabriela Firea.

- Dupa ce mai multe persoane s au grabit sa declare ca nu ar zice nu propunerii de a fi nasi de cununie pentru liderul PSD si iubita acestuia, Liviu Dragnea a oferit mai multe explicatii rerefitoare la o viitoare nunta. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a lamurit intr o emisiune TV misterul inelului cu…

- Irina Alexandra Tanase a fost asistenta lui Liviu Dragnea pe vremea cand liderul PSD conducea Ministerul Dezvoltarii. Dupa divorțul de Bombonica Prodana, șeful PSD a facut-o pe asistenta pe Irina Alexandra Tanase. Prezenta-SURPRIZA la Congresul PSD: Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, luni seara, la Romania Tv, daca urmeaza sa isi legalizeze relatia cu iubita sa, Irina Alexandra Tanase, care a fost prezenta in primul rand la congresul PSD de sambata, liderul PSD raspunzand ca nu a cerut-o pe aceasta in casatorie. "Pur si simplu am decis…

- "Pur si simplu am decis sa fie langa mine la congres. Am vazut ca sunt discutii si de nasie. Nu ma duc pana unde vorbiti dumneavoastra. N-am cerut-o inca. S-a vorbit despre acel inel, nu sunt zgarcit, dar nu este un inel scump. I l-am daruit, dar nu este un inel de logodna. Jurnalistul Victor…

- Liviu Dragnea și-a adus iubita la Congresul PSD din data de 10 martie. Irina Alexandra Tanase a stat in primul rand și l-a sorbit din priviri pe liderul social-democraților. In varsta de 26 de ani Irina Alexandra Tanase are o legatura mai veche cu președintele PSD.Tanara a avut primul job la Asesoft,…

- Liviu Dragnea s-a prezentat, la Congresul extraordinar al PSD, alaturi de iubita sa, Irina Alexandra Tanase. Mult mai tanara decat acesta, Irina a captat toata atenția și i-a facut pe toți cei prezenți sa se intrebe cand va deveni doamna Dragnea.

- Liviu Dragnea, in varsta de 55 de ani, retraiește varsta adolescenței și o spunem fara strop de ironie. Liderul PSD se iubește de doi ani cu o tanara pe nume, Irina Alexandra Tanase, in varsta de doar 25 de ani. In ciuda diferenței de 30 de ani dintre cei doi și a faptului ca fiica lui Liviu Dragnea,…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Am avut o prima intalnire…

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, spune despre Irina Tanase, iubita liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, care a fost prezenta la Congresul extraordinar din 10 martie, ca este un "om deosebit", cu "bun simt", care a sustinut echipa formatiunii la aceasta reuniune, transmite Agerpres.

- Presedintele executiv al PSD, Viorica Dancila, spune despre Irina Tanase, iubita liderului social democratilor, Liviu Dragnea, care a fost prezenta la Congresul extraordinar din 10 martie, ca este un om deosebit, cu bun simt, care a sustinut echipa formatiunii la aceasta reuniune, informeaza Agerpres.ro.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a facut astazi mai multe comentarii referitoare la iubita liderului PSD, Irina Tanase. Edilul a precizat ca nu i s a parut deplasat ca tanara a stat in primul rand, alaturi de lideri ai PSD. Gabriela Firea a mentionat ca Irina Tanase si Liviu Dragnea se iubesc, iar…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara ca ar accepta sa-i fie nasa de cununie liderului PSD, Liviu Dragnea, daca i-ar cere acest lucru. ”Sigur ca da (ca as accepta sa-l cunun – n.r.). De ce as spune nu? Da, (Irina Tanase – n.r.) a venit la congres. Mi se pare un act de normalitate. Nu…

- "Domnul Dragnea nu mi-a spus daca se casatorește. Cred ca este un subiect privat, dar daca ne va face un astfel de anunț și ne va invita, vom onora invitația, mai ales ca suntem nași de profesie", a zis Gabriela Firea. "Mi s-a parut ceva absolut normal sa stea in primul rand, la Congresul…

- Viorica Dancila a spus ca, daca i-ar propune, i-ar fi nasa de cununie liderului PSD, Liviu Dragnea, cu iubita acestuia, care este "o fata deosebita". "Sigur ca da. De ce as spune nu?", a raspuns premierul Romaniei. Va fi nunta la PSD. Ce ANUNT a facut Liviu Dragnea, dupa ce iubita lui,…

- Liviu Dragnea a anunțat ca vrea sa se insoare cu iubita lui, cu 30 de ani mai tanara! Irina Tanase a atras toate privirile la Congresul PSD, unde a aparut. Viorica Dancila i-ar putea cununa pe cei doi. A spus-o chiar premierul, la Antena 3.”Sigur ca da, de ce aș spune nu? Mi se pare un act…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Alexandra Tanase, a fost alaturi de liderul social-democraților la Congresul Extraordinar al PSD, care a avut loc sambata, la Sala Palatului, din Capitala. Acesta și-a ocupat locul de onoare, in primul rand, alaturi de alte doamne din politica romaneasca. Dincolo de inelul…

- Seful PSD pare a se fi hotarat in privinta relatiei cu Irina Alexandra Tanase. Pe mana tinerei de doar 25 de ani a aparut un inel care nu mai lasa loc de interpretari. Irina Tanase a fost prezenta la Congresul PSD, unde a stat chiar in primul rand. Iar Liviu Dragnea a dat de inteles…

- Fostul lider PSD Adrian Nastase spune ca nu a fost invitat, sambata, la Congresul partidului, asa ca, fiind la Cornu, nu a urmarit cu mare atentie ce s-a intamplat la Sala Palatului. Adrian Nastase si Liviu Dragnea sunt in relatii reci.

- Liviu Dragnea și-a adus iubita la Congresul PSD. Liderul PSD a pus-o pe Irina Tanase in primul rand, langa premierul Romaniei și primarul Capitalei, doua persoane extrem de importante in PSD. Așadar, Irina a intors toate privirile, cei mai mulți intrebandu-se cand va face șeful PSD marele anunț. Ramane…

- Liviu Dragnea și-a adus iubita la Congresul PSD. Liderul PSD a pus-o pe Irina Tanase in primul rand, langa premierul Romaniei și primarul Capitalei, doua persoane extrem de importante in PSD. Așadar, Irina a intors toate privirile, cei mai mulți intrebandu-se cand va face șeful PSD marele anunț. Ramane…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca discursul sau de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legatura cu o eventuala candidatura a sa la presedintie, pentru ca, deocamdata, PSD nu isi va desemna un astfel de candidat, anunța Agerpres.Intrebat daca este adevarat…

- Intrebat daca vrea sa faca un anunt, dat fiind faptul ca iubita sa era prezenta in sala, Liviu Dragnea a replicat: ”Astazi nu. La Congres? Am partidul in suflet”. Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost prezenta la Congresul extraordinar al PSD de sambata, stand in primul…

- Printre cei 4.000 de delegați de la Congresul PSD și-a facut loc și Irina Alexandra Tanase, iubita lui Liviu Dragnea. Ea a fost așezata in primul rand al Salii Palatului, alaturi de cei mai...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca discursul sau de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legatura cu o eventuala candidatura a sa la presedintie, pentru ca, deocamdata, PSD nu isi va desemna un astfel de candidat. Intrebat daca este adevarat ca discursul…

- Liviu Dragnea a fost insotit, sambata, la congresul extraordinar al PSD de partenera sa de viata, Irina Alexandra Tanase, el afirmand ca inca nu are de facut niciun anunt cu privire la relatia sa. In timpul evenimentului aceasta a stat in ptrimul rand, alaturi de lideri ai partidului.

- Liviu Dragnea a anuntat ca legile justitiei si madificarile la codurile penale vor fi adoptate pana la finalul actualei sesiuni parlamentare. Prezenta-SURPRIZA la Congresul PSD: Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, in primul rand la Sala Palatului "Asa cum spus si anul trecut, pana…

- Doamnele social democrate s-au impus prin eleganta tinutelor. Iar rosul a fost alegerea preferata. In mijlocul doamnelor social-democrate s-a remarcat si cea mai puternica sustinatoare a sefului PSD, Liviu Dragnea: viitoarea sa sotie, Irina. La cei 25 de ani ai sai, Irina Tanase a atras multe…

- "Am susținut, inca de cand s-a anunțat Congresul PSD, ca Liviu Dragnea va caștiga de sus și pana jos. De la bun inceput am spus ca disidenții nu au absolut nicio șansa. In PSD, disciplina este pe primul loc. Probabil ca doamna Ecaterina s-a retras pentru ca deși este foarte iubita in partid, la modul…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, a ajuns sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La sosirea, liderul ALDE a fost aplaudat de delegatii si simpatizantii PSD stransi in fata Salii Palatului.Intrebat cu ce ganduri vine la Congresul…

- Intrebat, joi seara, de Denise Rifai, moderatoarea emisunii de la Realitatea Tv, unde a fost invitat, daca simte ca presedintele PSD incearca sa se "descotoroseasca de toti cei care l-au ajutat in campania din 2016", Codrin Stefanescu a spus: "Pai eu l-am ajutat numai in 2016? Eu am fost alaturi…

- Intrebat daca candideaza pentru o funcție la Congresul PSD din weekend, a raspuns simplu "nu". Discuția s-a indreptat spre candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. "Mai este timp", a spus Eugen Teodorovici. "Probabil, in urmatoarea perioada, la nivelul conducerii partidului, se va lua…

- Social democratii se pregatesc de congres. Situatia tensionata din partid s-a vazut chiar si astazi, ininte si dupa sedinta Comitetului Executiv National, de aceasta data protagonistii fiind Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu si Gabriela Firea. Stefanescu a dorit explicatii de la Dragnea pe tema chermezelor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- CEx al PSD | Dragnea: Vor fi 16 vicepresedinti, pentru fiecare regiune, opt femei si opt barbati Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inainte de sedinta CEx, ca partidul va avea opt vicepresedinti, unul pentru fiecare regiune, opt dintre acestia fiind barbati, iar opt femei. Liderul…

- Invitat in emisiunea Subiectiv de la Antena 3, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorocivi, a declarat și care este situația lui Liviu Dragnea in partid. Intrebat daca Liviu Dragnea trebuie sa-și puna mandatul la bataie, Eugen Teodorovici a declarat ca nu se pune astfel problema. „Nu se…

- "Organizatia judeteana Hunedoara a Partidului Social Democrat il sustine neconditionat pe domnul Liviu Dragnea in functia de presedinte al PSD", se arata in textul rezolutiei ce a fost votata de membrii PSD prezenti la Conferinta judeteana.In rezolutie se mentioneaza sustinerea pe care…

- Directorii școlilor din județul Vrancea au fost sfatuiți ieri, de inspectorul școlar general, profesorul Dorin Cristea, sa fie foarte atenți cum iși gestioneaza bugetele deoarece sumele alocate sunt la limita, iar noțiunea de rectificare de buget nu intra in discuție. Discuțiile au avut loc in cadrul…

- Partidul Social Democrat trebuie sa vina cu o propunere de candidat la Presedintie, considera vicepresedintele formatiunii, Ecaterina Andronescu.Intrebata miercuri, la Parlament, daca exista un prezidentiabil care va fi desemnat la Congresul PSD din 10 martie, Ecaterina Andronescu a spus:…

- Liviu Dragnea a anunțat ca exclude ca la Congresul PSD din martie sa se stabileasca viitorul candidat la prezidențiale. Insa, Codrin Ștefanescu il contreaza public și cere ca PSD sa desemneze candidatul la alegerile prezidențiale de la finele lui 2019. Secretarul general adjunct al social-democraților…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu „vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid”. „Domnul Codrin Stefanescu vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid. Cam mult si cam rau”,…

- Mircea Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, deoarece o astfel de mișcare nu ar face decat sa creasca tensiunea in partid."Ai nevoie ca intreg partidul sa traga pentru candidatul sau candidata pe care partidul o alege. Cred…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana, a declarat, la interviurile Libertatea Live , ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. Totodata,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Aproximativ 200 de protestatari au manifestat, sambata seara, in fața Palatului Parlamentului impotriva modificarilor legilor justiției! Oamenii s-au adunat, inițial, in Piața Victoriei, de unde au plecat spre Palatul Parlamentului.Acolo au pus la cale un colind pentru parlamentari și baroni.…

- UPDATE 19:00 - Protestatarii au pornit in marș catre Parlament. Protestul este intitulat "Nu vrem sa fim o nație de hoți". Oamenii au adus pancarte cu mesaje anti-PSD și anti-Liviu Dragnea și scandeaza lozinci impotriva Guvernului. "Jos Tariceanu, Dragnea și Dorneanu!" și "Sarbatori fara infractori!"…