Emeli Sande (32 de ani), una dintre cele mai bune voci din Maria Britanie, a incantat publicul prezent la ediția din acest an a festivalului “Cerbul de Aur”. Rasplatita cu aplauze, vedeta s-a simțit minunat in Brașov. Ea nu a ratat ocazia de a testa restaurantele de fițe din orașul de sub Tampa.