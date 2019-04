Euro stagneaza iar dolarul creste

Perechea euro/eu a avut o evolutie calma, media stagnand in jurul valorii de 4,76 lei, in timp ce dolarul a avut un parcurs ascendent iar francul elvetian unul depreciativ. Cursul minim al euro a fost de 4,7599 lei iar cel maxim de 4,7622 lei, periaoda fiind incheiata la 4,7607 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat… [citeste mai departe]