Chiar daca in urma cu un an si jumatate a pierdut alegeriele pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, Ionut Lupescu (50 de ani) nu o duce rau deloc. Fostul component al „Generatiei de Aur” traieste pe picior mare, iar ori de cate ori are ocazia se rasfata alaturi de Flori, sotia sa.