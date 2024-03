Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani, cetatean italian, a murit in timp ce juca fotbal pe un teren de sport din Arad. Trupul acestuia a fost dus la Serviciul Judetean de Medicina Legala, transmite News.ro. „La data de 5 martie a.c., in jurul orei 20:45, politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca, pe un teren…

- Formatia de fete a Farului Constanta si a indeplinit primul obiectiv din acest sezon, calificarea in turneul play off al Superligii Nationale.In ultima partida din sezonul regular, jucata astazi, 3 martie 2024, pe teren propriu, constantencele s au impus fara probleme in disputa cu Banat Girls, scor…

- Cei mai buni marcatori din istoria Naționalei de fotbal a Romaniei, Gheorghe Hagi și Adrian Mutu, se intalnesc sambata in Superliga in postura de antrenori. Farul Constanța-CFR Cluj este programat de la ora 20.00.Liga Profesionista de Fotbal noteaza ca partida de sambata va consemna o disputa…

- Inspectorii din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) desfasoara, in perioada 29 februarie - 8 martie 2024, activitati de monitorizare si control a contribuabililor care activeaza in domeniul comertului cu plante ornamentale si flori, conform unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare…

- Nou-venit la formația lui Prepelița, fostul jucator de la Chindia și UTA și-a cerut viitoare soție de nevasta la scufundari, in Grecia Divizionara secunda Gloria Buzau are ganduri mari in aceasta primavara. Promovarea este singurul gand al jucatorilor și membrilor staff-ului tehnic, iar cantonamentul…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta a anuntat astazi, 22 ianuarie 2024, transferul jucatoarei galatence Tabita Croitoru 19 ani . Aceasta evolueaza pe postul de atacant si este componenta a Nationalei Under 19 a Romaniei.In cariera, a mai evoluat pentru Universitatea Galati, Navobi Iasi si Liceenii…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei ocupa locul 45 in clasamentul mondial, anunțat zilele trecute de Federația Internaționala de specialitate (FIFA). Fața de precedenta ierarhie, din luna august, tricolorele au coborat 6 locuri. Aceasta cadere se datoreaza evoluției slabe din Liga Națiunilor, unde…