- English rock band The Cure will stage their first concert in Romania on Monday in the capital's Constitutiei Square as part of the Rock the City event. The Cure will take the stage in downtown Bucharest with the following line-up: Robert Smith - vocals, guitar; Simon Gallup - bass guitar; Jason…

- Formația rock The Cure, din Marea Britanie, susține luni seara primul concert in Romania, in cadrul evenimentului Rock the City, care are loc in Piața Constituției din București. Cu o istorie de 40 de ani ani in spate, formatia The Cure concerteaza luni seara pentru prima oara in Romania. The Cure inseamna:…

- Trupa va urca pe scena in formula: Jon Bon Jovi, voce si chitara, David Bryan, clape, Tico Torres, baterie, basistul Hugh McDonald, John Shanks, chitara, plus chitaristul Phil X, care a fost cooptat in turneul din 2013, scrie agerpres.ro. In deschiderea evenimentului vor concerta doua formatii…

- Duminic[, 21 iulie, in Piata Constitutiei va avea loc mult asteptatul concert al trupei americane Bon Jovi. In deschidere vor urca pe scena cei de la Firma si Gramofone. Pe 22 iulie ne pregatim pentru concert The Cure, pentru prima oara in Romania. In deschidere: Editors, God Is An Astronaut, Coma si…

- Gabriela Podașca, deputat PRO Romania de București, a trimis marți, 2 iulie, adrese catre toți primarii de sector din Capitala prin care ii invita la o dezbatere despre modul in care autoritațile publice locale se pot implica pentru imbunatațirea condițiilor urbane in acord cu nevoile copiilor și…

- Whitesnake revin in Romania pe 1 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului mondial: Flesh & Blood World Tour! In deschidere vor urca pe scena cei de la Siska. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 19:00 iar concertele incep la ora 20:00. Dupa…

- Noul album al trupei britanice The Cure, al 14-lea din cariera și primul dupa o pauza de aproape 11 ani, va fi ultimul material discografic lansat de grup, relateaza contactmusic.net, potrivit Mediafax.Afirmația a fost facuta de claparul Roger O'Donnell, într-un interviu pentru postul…