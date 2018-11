Stiri pe aceeasi tema

- Catrinel Sandu s-a afișat deja cu noul iubit, Steve, un medic stomatolog, dupa divorțul de Gabriel Trifu. Fosta “bebelușa” de la Cronica Carcotașilor a povestit cum a inceput relația ș ice a simțit ea in perioada zbuciumata in care divorțul parea imminent. „Steve a aparut in viata mea la un an dupa…

- Catrinel Sandu a suferit in urma divortului de sotul sau, insa soarele a rasarit pe strada ei si inca cum. Catrinel Sandu traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Steve, un american care i-a cucerit inima.

- Vlada, Gabriela, Carmen și Cristina sunt cele 4 pretendente atragatoare care vor incerca sa-i cucereasca inima burlacului Ștefan Hamza, el, la randul lui, confruntanu-se cu provocarea de a reuși sa ia cea mai buna decizie.

- Steve este barbatul de care Catrinel Sandu avea mare nevoie. El a venit in viata frumoasei romance exact la momentul potrivit pentru a-i vindeca ranile lasate de divort. Relatia lui Catrinel Sandu si a lui Steve merge excelent, iar prin gesturile de iubire pe care Steve le face nu vrea decat sa arate…

- Catrinel Sandu si-a refacut viata alaturi de un american chipes si instarit, iar lucrurile par sa se fi linistit in viata sa. Relatia lor este frumoasa, iar drept dovada, chiar in aceasta vara Steve a venit in Romania pentru a-i cunoaste iubitei sale familia.

- Catrinel Sandu a umblat in sertarul cu amintiri, de unde a scos la iveala o fotografie care dateaza din urma cu 17 ani. Vedeta de televiziune Catrinel Sandu și-a amintit de vremurile de odinioara. Blonda a postat, pe contul ei de socializare, o fotografie de arhiva, care dateaza duin urma cu 17 ani.…

- Cu obiectiv indraznet (si) in acest campionat, AC Piros Security debuteaza pe teren propriu – se fac demersuri pentru a evolua in municipiu, in Sinicolau Mic sau pe Sega – impotriva echipei Lugas Oradea, duminica, 16 septembrie. Tot in runda inaugurala, CS Ineu are parte de o deplasare la Cluj pentru…