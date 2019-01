Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada s-a spus ca Andreea Marin ar fi insarcinata cu Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, cel alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Vedeta a vorbit despre acest subiect in cadrul emisiunii de la Pro tv. „M-as grabi spre asta, daca Dumnezeu…

- De fiecare data, in ajunul Craciunului, din bucataria Andreei Marin razbat aromele copilariei. Vedeta nu a renunțat la preparatele care se gateau in casa parinteasca, din Roman, de sarbatori. Acum, le prepara ea, cu ajutorul surorii sale, Cristina. Chiar și dupa ce a descoperit ca, de fapt, Moșul cu…

- Andreea Marin a fost gazda Galei Canotajului Romanesc, eveniment la care au fost premiați cei mai buni sportivi ai federației de specialitate. Cu aceasta ocazie, „Zana” a facut marturisiri despre legatura sa cu sportul și cat a ajutat-o asta in cariera. Andreea Marin a cochetat nu mai puțin de 8 ani…

- Andreea Marin a facut o dezvaluire de-a dreptul emoționanta, chiar cu puțin timp inainte de sarbatori! O poza publicata recent de frumoasa vedeta i-a pus imediat pe ganduri pe fani! Ce se intampla cu bruneta?

- Andreea Marin a trecut prin momente dificile dupa ce a ajuns pe masa de operație! Vedeta a fost filmata chiar la scurt timp dupa intervenție și fanilor nu le-a venit sa creada cum arata bruneta! Ce a pațit?

- Glasul roților de tren a sedus-o pe Daiana Anghel. Fosta vedeta TV iși conduce afacerea cu produse de ingrijire și infrumusețare din vagoanele trenurilor private cu care calatorește prin toata țara, de cand a renunțat sa mai bata drumurile cu mașina. Dupa ce a renunțat la pupitrul știrilor, in urma…

- Cantareata Andreea Banica (40 de ani) ne-a povestit cum a fost copilaria la malul marii si ce nazbatii facea, care a fost cea mai mare nebunie a adolescentei, dar si cum si-a castigat primii bani. Vedeta ne-a mai spus si cum este relatia cu sotul ei Lucian Mitrea, dar si cu Sofia si Noah, copiii celor…