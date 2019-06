Vicepremierul italian Luigi Di Maio a denunţat drept "prea facilă" deschiderea de către Bruxelles "De ani de zile, dam fara sa primim sau primim mai putin decat ce ni s-ar cuveni, ani in care suntem total ignorati in chestiunea migrantilor, de exemplu. Toata povara este asupra noastra si, ca si cum nu ar fi suficient, ne fac morala. Lucrurile nu pot functiona asa, este prea facil", a scris el pe Facebook.



"Vom merge in Europa si vom discuta cu responsabilitate si nu pentru a distruge. Dar este penibil sa vedem ca in fiecare zi se gaseste un alt motiv pentru a vorbi de rau despre Italia si despre acest guvern", a adaugat el.



Bruxellesul a deschis calea unor sanctiuni financiare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

