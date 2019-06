Istoria Dobrogei - Geografie - Locuri: Pestera La Izvor, Cheia (galerie foto)

Pestera La Izvor din satul Cheia com. Gradina jud. Constanta a fost locuita in paleolitic, neolitic, eneolitic, epoca fierului, epoca romana si Evul Mediu timpuriu.Cercetari arheologicePestera de la Cheia este sapata in masivul calcaros al dealului… [citeste mai departe]