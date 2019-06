Vechimea medie a masinilor din Romania: 15,4 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Vechimea medie a parcului de autoturisme din Romania, in 2018, s-a situat la 15 ani si 4 luni, peste media Uniunii Europene (UE), de 11 ani, se arata intr-o analiza de specialitate publicata, joi, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).

- Cele mai noi statistici arata ca parcul auto din țara noastra este intr-o continua imbatranire, iar situația nu pare sa se imbunatațeasca in viitorul apropiat. O analiza realizata de Asociația Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA) a dezvaluit ca parcul auto din Romania avea in 2018…

- Vanzarile de mașini diesel au intrat pe o traiectorie puternic descendenta in ultimii ani pe fondul scandalului Dieselgate și a restricțiilor impuse de unele mari orașe, in ciuda faptului ca acestea din urma sunt valabile doar pentru mașinile care indeplinesc cel mult norma de poluare Euro 5. Romania…

- Apetitul europenilor pentru SUV-uri a majorat productia modelului Duster si a tinut ocupata uzina Ford de la Craiova, astfel încât Dacia si constructorul american au asamblat în primele trei luni ale anului aproape 132.000 de unitati, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor…

- Aproape 960 de autoturisme ecologice au fost cumparate in Romania, in primul trimestru al anului, in crestere cu 45,5% fata de aceeasi perioada din 2018, cand se inregistrau 659 de unitati, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor...

- Vanzarile de autovehicule noi, in Romania, au crescut cu 6,3% in primul trimestru din 2019, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la un volum de 38.253 de unitati, reiese din datele publicate, marti, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). In acest context,…