”Vânătoare de ouă” la Castelul Peleş N.D. Pe modelul anilor trecuți, la cel mai vizitat obiectiv de pe Valea Prahovei – Castelul Peleș – se va organiza, in aceasta saptamana, tradiționala ”Vanatoare de oua”. Manifestarea va avea loc pe data de 24 aprilie, incepand cu ora 12:00, cand peste 500 de oua așteapta sa fie gasite de copiii cu varsta cuprinsa intre 3 și 10 ani. Participanți vor fi cei care, ca și la edițiile precedente, s-au inscris in competiție printr-un email. Anul trecut, cand a fost a șaptea ediție, tot 500 de oua au fost puse la bataie pentru celebra vanatoare, care au fost ascunse in iarba de pe terasele curții celebrului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

