Incepand cu luna aprilie 2015, mai multor persoane care se ocupa cu schimbul de valuta in cele trei locuri consacrate din Bistrița – Piața Decebal, Sugalete și Piața Unirii -le-au fost inregistrate și localizate comunicarile telefonice, precum și traficul pe internet pentru o perioada de cinci luni, de catre procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrița. La o distanța in timp de circa patru ani, in aprilie 2019, toți cei monitorizați au primit cate o adresa de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrița, sub semnatura prim-procurorului unitații, despre faptul ca au fost monitorizați…