UTA – Dunărea Călărași, în prima etapă! Așa s-a ajuns ca in runda inaugurala la Arad sa ajunga Dunarea Calarași, cel mai probabil meciul urmand sa se dispute pe 3 sau 4 august, cel mai probabil fiind și televizat. Etapa 1 – 03 august 2019 UTA – Dunarea Calarași Etapa a 2-a – 10 august 2019: Petrolul Ploiești – UTA Etapa a 3-a – 17 august 2019: UTA – Csikszereda Etapa a 4-a – 24 august 2019: Ripensia – UTA Etapa a 5-a – 31 august 2019: UTA – Sportul Snagov Etapa a 6-a – 07 septembrie 2019: Univ. Cluj – UTA Etapa a 7-a – 14 septembrie 2019 UTA – CS Mioveni Etapa a 8-a – 21 septembrie… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- Fundaș de meserie, Ehmann a evoluat in ultimele șase luni pentru Farul Constanța. Echipa lui Leo Doana s-a mai intarit cu Bruno Vasiu de la Șoimii Lipova, Alexandru Manea, fost capitan al echipei UTA Arad și Alexandru Cioabla, jucator crescut de Gheorghe Hagi și cu 15 prezențe in…

- Romania a dominat autoritar intrecerea caștigand șase medalii: trei de aur, doua de argint și una de bronz. Nicolae Soare (CS Știința Bacau) a caștigat doua titluri, unul la individual, cel de-al doilea cu echipa, alaturi de Ștefan Gavril (CSM Cluj), al doilea la finalul cursei. Echipa feminina…

- „E de apreciat munca și inițiativa lor. Romania cred ca ar trebui sa se gandeasca la acest tip de turism. Sunt oameni care in tinerețea lor au fost pe aici, cunosc locurile și o astfel de inițiativa ar putea fi de foarte bun augur pentru dezvoltarea turismului”, a apreciat viceprimarul Calin Bibarț.…

- „In perioada 8.06.2019, ora 23:00 (ora Romaniei) – 10.06.2019, ora 23:00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei este restricționata circulația camioanelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone (cu exceptia transporturilor de animale vii si de produse perisabile), deoarece credincioșii…

- Pe ultimele locuri se situasera, la ora 19.00, Vasliul, Botoșaniul, urmat de județul Ialomița, in timp ce fruntașe la votare erau, Ilfovul, Clujul și Sibiul. Vecinii noștri se situasera, cu doua ore inainte de inchiderea urnelor, pe locul 8 – Bihorul și locul 11- Timișul in topul procentelor la vot.…

- NADLAC. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit un autoturism marca Audi A4, in valoare de 4.000 de lei, cautat de autoritatile romane. Descoperirea a fost facuta in urma verificarilor, dupa ce șoferul mașinii se prezentase…

- Seria jocurilor dificile continua pentru Luceafarul. Neinvinsi de cinci etape, bihorenii se vor duela maine cu Daco Getica Bucuresti (fosta Juventus). Cele doua echipe sunt vecine in clasament, despartite de un punct, Luceafarul (locul 12) – Daco Getica (locul 13) si au acelasi scop: sa evite…

- Echipa pregatita de Daniel Oprița a pierdut marți seara pe teren propriu, scor 1-2, cu Petrolul Ploiești, dar are o situație liniștita, nefiind implicata decat ca arbitru in lupta pentru promovare sau retrogradare. CS Mioveni are 5 victorii, 3 remize si 7 infrangeri in jocurile disputate…