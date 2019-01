Unul la Sapoca altul dupa gratii! Doi talhari periculosi din localitatea Stalpu au fost saltati de politistii buzoieni In urma activitatilor desfasurate de politistii de investigatii criminale de la Politia municipiului Buzau in cazul unei infractiuni de talharie sesizata Politiei in noaptea de 18 spre 19 ianuarie a.c., au fost identificați principalii banuiți de comiterea faptei – doi tineri in varsta de 28, respectiv 21 de ani, ambii din comuna Stalpu. Din cercetarile efectuate de politisti a rezultat ca incidentul s-ar fi petrecut in curtea unei societați comerciale unde victima – un buzoian de 52 de ani iși desfașura serviciul, ca agent de paza. Din verificarile efectuate de catre polițiști a rezultat ca acesta… Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

