Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Cristina Spatar este pregatita de schimbari in viața sa. Chiar daca a trecut prin numeroase probleme, vedeta incearca sa mearga inainte. Cristina Spatar a transmis, pe contul sau de socializare, un mesaj in care vorbeștre despre schimbari. Postarea este insoțita de o imagine in care solista…

- Cantareața Cristina Spatar a trecut printr-o transformare din punct de vedere al look-ului. Artista a fost apreciata pentru cum arata acum. Cristina Spatar a decis sa renunțe la parul lung. Aceasta s-a tuns bob, iar noul look o prinde foarte bine. "...cand toata lumea vrea extensii.... a venit și schimbarea…

- Cristina Spatar este o mamica dedicata. Vedeta acorda tot timpul sau liber celor doi copii pe care ii are. Separata de cel care i-a fost soț, omul de afaceri Alin Ionescu, Cristina Spatar se imparte intre cariera sa și familie, mai exact cei doi copii ai sai, Aida și Albert. Acestora le dedica tot…

- Ne restabileste echilibrul dintre ce credem noi in capul nostru ca ni se cuvine si pentru ce suntem in stare sa spunem "Multumesc" indiferent cat de mult nu se suprapun cele doua filme in mintea noastra. Ne ajuta sa ramanem smeriti si cu recunostinta pentru darurile vietii ce se revarsa asupra…