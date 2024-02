Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama s-a mutat de o buna perioada din Romania. Locuiește in Dubai, in Emiratele Arabe Unite, acolo unde și-a cumparat și o casa pe care a renovat-o. Nu pentru ea a facut aceasta schimbare, ci pentru Sara, fiica ei in varsta de 16 ani. In urma cu aproximativ un an de zile, Brigitte Pastrama…

- Pe 1 ianuarie, creștinii il serbeaza pe Sfantul Vasile cel Mare, cel cunoscut in popor drept pazitor de duhuri rele și unul dintre cei mai importanți parinți ai Bisericii Ortodoxe. Romanii respecta numeroase tradiții in prima zi a Noului An, pentru a avea parte doar de noroc in urmatoarele 12 luni.…

- Urari, mesaje, SMS-uri si felicitari de Anul Nou. La multi ani! MESAJE DE ANUL NOU pentru familie, prieteni si colegi de serviciu.Iata care sunt cele mai inspirate mesaje si urari de REVELION 2024. La multi ani! La multi ani, 2024!MESAJE si URARI DE ANUL NOU "Iti urez ca Noul An sa-ti aduca pace, caldura…

- Cele mai frumoase mesaje și urari de Sfantul Vasile. Transmite-le un gand celor dragi. Sfantul Vasile este sarbatorit in prima zi din an, pe 1 ianuarie. Multe persoane poarta numele Sfantului Vasile. Daca și tu ai o persoana apropiata careia vrei sa ii urezi un gand bun, atunci o poți face. Iata cele…

- Daddy Yankee a anunțat ca se retrage din muzica pentru a-și dedica viața creștinismului in timpul ultimului sau concert, duminica, la Coliseumul Jose Miguel Agrelot din San Juan. „Dragii mei, aceasta este cea mai importanta zi din viața mea și vreau sa o impartașesc cu voi, pentru ca a trai o viața…

- Mesaje, SMS-uri și urari de Sfantul Andrei 2023. Transmite-le un gand celor dragi. Sfantul Andrei este sarbatorit anual la data de 30 noiembrie. Daca ai pe cineva drag care poarta numele de Andrei, sau de Andreea, atunci nu uita sa ii transmiți un gand frumos. Iata cateva idei de mesaje, SMS-uri, dar…

- Cu siguranța ați auzit de Mitica Dragomir, mai ales fanii infocați ai fotbalului. Fostul șef al LPF este o personalitate importanta in fotbal, dar in același timp una discreta in ceea ce privește viața personala. Cine este soția lui și cu ce se ocupa, aflați in randurile urmatoare. Cine este Vica, soția…

- Claudia Patrașcanu spune ca a fost dintotdeauna o persoana cu frica de Dumnezeu și ca, la randul ei, i-a invațat pe cei doi baieți sa aiba credința. Artista este recunoscatoare pentru tot ce i-a oferit divinitatea, inclusiv pentru acele momente dificile care, in timp, s-au transformat in lecții.