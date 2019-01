Compania Remin Baia Mare, din nou in atentia guvernantilor. Ce spune ministrul Economiei

Compania Remin Baia Mare revine in atentia guvernantilor. Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a afirmat a declarat joi, la Antena 3, ca printre proiectele pe care le are in vedere se numara si Remin Baia Mare, trei perimetre… [citeste mai departe]