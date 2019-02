Un român şi-a distrus mașina Live pe Facebook, după ce a fost confiscată de poliţie Mașina romanului a fost confiscata de carabinieri pe motiv ca avea numere romanești. Infuriat peste masura, barbatul a cedat nervos. Decat sa ajunga pe mana unor straini, a preferat sa o distruga. Barbatul a fost oprit in trafic de autoritațile italiene. Conform legii, toate masinile cu numere straine apartinand rezidentilor trebuie inmatriculate in Italia. In caz contrar, autoturismele sunt confiscate pana la achitarea amenzii, iar in unele cazuri, daca amenda nu este achitata 6 luni, autoturismul trece in proprietatea statului italian, scrie observator.tv. Nu se știe daca romanul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

