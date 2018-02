Stiri pe aceeasi tema

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- Comertul electronic, in crestere Piata de comert electronic din România va continua sa creasca în acest an, urmând sa depaseasca 3 miliarde de euro, estimeaza un furnizor global de servicii de plata pentru companii. În 2017, românii au cumparat de pe internet…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.Potrivit…

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Fotocredit: Auto-TestDrive Grupul BMW a reușit in 2017 cele mai bune performanțe in materie de vanzari atunci cand vine vorba de piața din Romania, grație celor 2932 de automobile BMW și MINI vandute, dar și celor 268 de motociclete livrate de divizia BMW Motorrad. A fost batut astfel recordul…

- Specialist in vanzari a fost cea mai cautata meserie in care au vrut sa se formeze romanii anul trecut. Cu toate acestea, o acuta criza de forța de munca s-a inregistrat tocmai in acest domeniu. Anul trecut, cele mai mari salarii au fost in IT, la polul opus fiind angajații din hoteluri și restaurante. Un…

- Vanzarile de mașini second-hand aduse din strainatate și reinmatriculate in 2017 a atins pragul de 1,1 milioane de unitați, iar tranzacțiile de mașini noi a crescut anul trecut pana la 100.000 de unitați, potrivit DRPCIV.

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au depasit, anul trecut, pragul de 15 milioane de unitati pentru prima data dupa 2007, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza DPA, transmite AGERPRES . Un numar de aproximativ 15,1 milioane de autoturisme…

- Firma de consultața Deloitte estimeaza intr-un raport ca piața de fuziuni și achiziții din Romania s-a cifrat la 4 – 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017. Estimarea pieței include și tranzacțiile cu o valoarea nefacuta publica. Ioana Filipescu, partener Deloitte, arata…

- Vanzarile de mașini noi și second-hand au atins un record istoric in 2017. Autoturismele noi au depașit vanzari de peste 100.000 de unitați, iar cele rulate 1,1 milioane de unitați, potrivit unei analize.

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74% fata de 2016, pana la jumatate de million de unitati. Rezultatele sunt oferite de o analiza facuta de Autovit.ro pe baza datelor de la Directia Regim Permise de Conducere…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74- fata de 2016, pana la jumatate de milion de unitati. "Cel mai mare nivel al pietei a fost atins in 2008, cand s-au inregistrat 300.000 de unitati. De cealalta parte, cel mai slab an…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care include16 fabrici din tara, sustine ca in ultimii doi ani aprope 170 de medicamente care costa sub 25 de lei au disparut gradual de pe piata, ca urmare a cresterii taxei clawback cu peste 50%. “Din…

- In luna decembrie, inmatricularile de autoturisme Dacia au crescut cu 8-, la 4.897 unitati, conferind marcii o cota de piata de 1,9-. Pe piata germana, in luna decembrie a avut loc o scadere de 1- a inregistrarilor de autoturisme, la 253.950 de unitati. Marca Volkswagen a consemnat in 2017 o scadere…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- ♦ Jaak Mikkel, directorul general al Coca-Cola HBC Romania, cel mai mare imbuteliator de bauturi racoritoare, spune ca investitorii sunt interesati de un cadru fiscal si juridic stabil, previzibil si transparent atunci cand aleg urmatoarea locatie pentru investitia lor. „Fara indoiala, exista…

- Vanzarile de autovehicule ecologice (hibride si electrice 100%) noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 125,8% fata de intervalul similar din 2016, pana la 2.356 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.Conform…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Prime brute subscrise – asigurari generale + asigurari de viata Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in creștere cu 1% fața de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de…

- Vanzarile de autovehicule noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 11,1% fata de aceeasi perioada din anul anterior, pana la 142.300 de unitati, cifra in interiorul careia autoturismele au consemnat un salt de 14,1%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA),…

- Deja un ansamblu rezidențial bine-cunoscut și cu o poziție consolidata in piața, in Cosmopolis se continua dezvoltarea imobilelor și extinderea proiectului in faze de construcție multiple. Dezvoltatorul Opus Land a reușit ca in cei 10 ani de activitate sa stranga in Cosmopolis o comunitate ce numara…

- Grupul american Starbucks este liderul pietei locale de cafenele cu o retea de 33 de unitati si afaceri de 76,5 mil. lei in Romania anul trecut, dupa un galop de aproape 40% comparativ cu 2015. Planurile companiei nu se opresc aici, avand in plan zece noi unitati pe an. Mai mult, lantul aduce pe piata…

- Pana acum singurele solutii daca voiai sa-ti cumperi un automobil era fie sa platesti cash, fie sa o iei prin leasing. Un nou trend apare pe piata si ar putea schimba dramatic industria auto.

- Numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, arata un studiu al Asociatiei Romane…

- Retailerul de echipamente sportive Hervis, prezent pe piata locala de circa un deceniu cu o retea de 23 de magazine, vrea sa inaugureze anul viitor zece unitati, cat in ultimii patru ani cumulat. Prin comparatie, in 2017 compania a inaugurat cinci unitati, acesta fiind cel mai alert ritm de la intrarea…

- ROMBAT este parte a grupului sud-african METAIR Investments Limited, al treilea producator de pe piata de baterii din Europa, Orientul Mijlociu si Africa. 2017 a reprezentat al treilea an consecutiv de crestere a vanzarilor bateriilor ROMBAT, luna noiembrie fiind cea mai buna luna din ultimii 10…

- La jumatatea anului 2017, in jur de 98% dintre gospodariile din Romania beneficiau de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contra-cost, fiind inregistrati peste 7,3 milioane de abonati, in crestere anuala cu 2,5%, a anuntat miercuri arbitrul telecom (ANCOM). Dintre acestia,…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a crescut in primele zece luni cu 3,9% fata de perioada similara de anul trecut, la 19.476 unitati, potrivit datelor furnizate de : ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania).…

- In perioada analizata, decembrie 2016- iulie 2017 , preturile la nivelul economiei romanesti au inregistrat o evolutie ascendenta, comparativ cu luna decembrie 2016, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Dupa o scadere a preturilor in primele doua luni ale anului 2017, avand…

- Editura de stat care va tipari toate manualele folosite de elevii din Romania este condusa, din luna octombrie, de Maria Mihaela Nistor, care este absolventa a Școlii Doctorale Relatii Internationale si Studii de Securitate de la Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitații "Babeș-Bolyai" (UBB).…

- Potrivit unui raport publicat marti de Bloomberg New Energy Finance, vanzarile de vehicule electrice si hibride au depasit 287.000 de unitati in perioada iulie-septembrie 2017, cu 63% mai mult decat in perioada similara a anului trecut si cu 23% mai mult decat in al doilea trimestru. China…

- Aceasta crestere vine intr-o perioada in care macroeconomic Romania este campioana Uniunii Europene. Mai mult, consumul este vioara intai a economiei deja de cativa ani. Salariul minim a crescut de 12 ori in opt ani, astfel ca puterea de cumparare a crescut si ea. Cresterea pietei de biciclete vine…

- Vanzarile de autovehicule noi inregistrate in Romania au crescut, in primele 10 luni, cu aproape 11%, comparativ cu aceeași perioada din anul anterior, ajungand la 127.509 de unitați, iar autoturismele reprezinta 83% din totalul livrarilor, respectiv 105.857 de unitați, arata datele Asociației Producatorilor…

- Numarul autovehiculelor ecologice (hibride și electrice 100%) noi vandute in Romania in primele zece luni ale anului a depașit 2.000 de unitați, in creștere cu 148% fața de aceeași perioada din anul anterior, arata statistica Asociației Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata…

- Piata auto, in crestere. Cel mai bine vandut model de masina si culoarea preferata a romanului Pe ansamblul pietei auto, livrarile totale au inregistrat, in primele 10 luni din 2017, o crestere generala de 10,9%, „cifra in interiorul careia avem autoturismele cu o crestere de 13,4%”, arata un comunicat…

- Walmart a raportat, joi, veniturile ajustate in trimestrul al treilea, care au depasit estimarile Wall Street. Castigurile au fost amplificate de vanzarile puternice pe care compania le-a generat pe platforma sa de e-commerce, care au fost cu 50% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut,…

- Romania se situeaza, dupa primele zece luni ale anului, pe pozitia 17 in UE, cu un volum de 88.805 autoturisme noi inmatriculate, o crestere cu +16.9% fata de perioada similara din 2016, informeaza ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Inmatricularile de autoturisme…

- Rezultatele producatorului de medicamente Antibiotice Iasi (ATB) arata o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2017, in crestere cu 4% fata de valoarea estimata in bugetul de venituri si cheltuieli si cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016,…

- Prețul gazelor rusești a devenit singura referința pentru gazele produse in Romania, dupa liberalizare, din cauza competiției reduse de pe piața, iar trendul este de creștere a prețului, a declarat, pentru AGERPRES, Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON Romania. El a precizat ca, dupa…

- ING Bank a raportat un profit net dupa primele 9 luni de 391 milioane lei, in crestere cu 35% fata de perioada similara din 2016, in contextul in care banca olandeza si-a crescut semnificativ numarul de clienti si cota de piata pe creditare. 0 0 0 0 0 0 Totodata, ING a raportat un profit…

- Vanzarile de Black Friday din acest an din Romania ar putea depasi pragul de 170 milioane de euro, a anuntat miercuri organizatia specializata pe comertul online GpeC.Piata locala a devenit mai educata in ultimii ani, in contextul in care clientii au invatat ca pot face achizitii in luna noiembrie…

- Inmatricularile noi de autoturisme in Romania au crescut in al treilea trimestru al acestui an cu 32,7% fata de aceeasi perioada din 2016, pana la 158.873 de unitati, ritm scazut fata de al doilea trimestru, potrivit datelor publicate luni de catre Institutul National de Statistica (INS). In al doilea…

- Cu un rezultat operational (clean CCS EBITDA) de 150 miliarde forinti (576 milioane dolari) în al treilea trimestru, valoarea acestui indicator financiar a ajuns, dupa primele noua luni din 2017, la 520,8 miliarde forinti (1,87 miliarde de dolari), cu 12% mai mare fata de perioada similara…