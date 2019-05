Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 29 de ani, stabilit in Italia, și-a omorat ieri mama, o femeie in varsta de 48 de ani. Incidentul tragic a avut loc ieri, la Carpineto Romano, o localitate din apropiere de Frosinone. Totul a pornit de la o cearta care a degenerat. Tanarul a pus mana pe un obiect contondent și…

- La varsta la care femeile iși depun dosarul de pensionare și ies din campul muncii pentru a-și crește nepoții și a face prajituri, Maria Dragomiroiu nici nu concepe sa puna punct carierei și sa devina casnica. Muzica e viața ei, canta de peste patru decenii și spune ca va continua sa o faca toata viața.…

- Fostul fotbalist suferea de cancer la pancreas, scrie news.ro. Banks a strans 36 de selectii in nationala SUA, intre 1986 si 1991. In 1990, el a participat la Cupa Mondiala din Italia. Citeste si Doliu in lumea sportului. A murit un jucator de legenda Fostul fundas nu a jucat niciodata…

- Incidentul a avut loc sambata noapte. O persoana a sunat la 112 și a solicitat ajutorul medicilor de la Serviciul de Ambulanța Prahova. Apelul la 112 a avut loc sambata, in jurul orei 23.00. Ajuns la fața locului, echipajul medical a constatat ca este vorba despre un tanar in varsta de 20 de ani, care…

- Un roman, Constantin Badalau, a fost ucis de doi conaționali, pe 4 martie, fiindca facea prea mult zgomot! Barbatul a fost batut pana a murit de doi conaționali cu care imparțea locuința. Sub același acoperiș mai traiau și doua femei, tot din Romania. Incidentul s-a petrecut pe raza localitații Cisterna…

- Mihaela Trandafir, o adolescenta de doar 12 ani, a caștigat sambata, pe 23 martie, Campionatul de Juniori under 13 al Italiei la haltere, obținand 3 medalii de aur la probele: smuls, aruncat și kilograme acumulate, categoria 71 de Kg.

- Tragedie intr-o localitate din centrul Italiei. O tanara de 24 de ani din Romania a murit dupa ce a fost lovita de o masina, pe o sosea aglomerata. Incidentul a avut loc dupa miezul noptii de duminica spre...

- Un francez in varsta de 48 de ani și fetița lui, de numai 3 ani, au fost raniți ușor azi, in urma unui accident rutier petrecut pe raza județului Dambovița. Incidentul a avut loc pe DN71, intre localitațile Moroeni șui Targoviște, a anunțat targovistenews.ro. Din primele cercetari a rezultat ca francezul…