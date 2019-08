Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghița Momait, un barbat roman in varsta de 43 de ani, a murit inecat intr-un canal cu apa in care a cazut cu bicicleta, in Italia. Tragicul incident a avut loc in canalul Pinetta, din Camisano Vicentino, in regiunea Veneto, a notat rotalianul.com. Trupului sau, acoperit cu alge, a fost observat…

- In aceasta dimineata, un roman in varsta de 69 de ani a fost gasit fara suflare, la Milano. Trupul batranului a fost observat de catre trecatori sub un copac, in Piata Luigi. Anchetatorii au stabilit o prima ipoteza in acest caz.

- Un barbat roman in varsta de 48 de ani, care nu avea rezidența in Italia, a fost gasit spanzurat de un stalp de iluminat din Florența. Barbatul care a facut teribila descoperire de pe strada Varlungo a sunat imediat la autoritați, dar echipajul medical ajuns la fața locului n-a mai putut face nimic…

- IKEA South East Europe anunța ca noul CEO al companiei la nivel de regiune este Sara Del Fabbro. Sara Del Fabbro este parte din familia IKEA de multă vreme. Începând cu 1999, în magazinul din Bologna și Service Office unde a deținut mai multe roluri la nivel de senior.…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Topoloveni, județul Argeș, s-a spanzurat in aceasta dimineața. Corpul neinsuflețit a fost descoperit chiar de fratele sau. Barbatul in varsta de 45 de ani și-a luat viața pentru ca nu-și mai putea achita ratele la banca, a anunțat universulargesean.ro. Respectivul…

- Adina Motaș este cautata de procurorul roman in Italia. Procurorul susține ca ea traiește, așa spune familiei. In Vaslui, polițiștii ii cauta cadavrul pe fundul unui lac de acumulare. Interpolul o are in evidențe ca disparuta. Adina avea 16 ani cand a disparut in martie 2013, dupa ce ar incercat sa…