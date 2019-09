Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, a fost transferat la Moscova din centrul de detentie din Marele Nord rus, a transmis joi agentia de presa rusa Interfax, sugerand ca acesta ar fi primul pas in vederea trimiterii lui in Ucraina, in cadrul unui schimb de prizonieri, informeaza…

- Rusia l-a transferat pe cineastul ucrainean Oleg Sentov dintr-o inchisoare izolata din Siberia la Moscova, iar agentiile de presa Tass si Interfax au raportat, potrivit Reuters, ca au loc negocieri cu autoritatile din Ucraina privind un schimb de prizonieri.

- Președintele Volodimir Zelenski a spus miercuri ca i-a cerut miercuri lui Vladimir Putin, într-o conversație telefonica de urgența, sa influențeze separatiștii pro-ruși din estul Ucraineai sa opreasca intensificarea luptelor marcate de moartea a patru soldați ucraineni, relateaza AFP.”I-am…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus vineri Moscovei sa-l dea la schimb pe cineastul ucrainean Oleg Sentov, care se afla intr-o inchisoare in Rusia, pentru jurnalistul ucraineano-rus Kiril...

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un ordin care extinde si mai mult numarul de cetateni ucraineni care pot solicita pasapoarte rusesti emise in regim de urgenta, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Moscova a facut acest pas inainte de alegerile parlamentare ce vor avea loc…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi, in cadrul unui interviu acordat cotidianului italian Corriere della Sera, ca țara sa este dispusa sa intensifice dialogul cu Statele Unite in legatura cu dezarmarea și cu stabilitatea internaționala, potrivit Reuters, scrie Mediafax.„Cred…

- Rusia a propus luni Statelor Unite un schimb de prizonieri, oferind libertatea oricarui american in schimbul repatrierii pilotului rus Konstantin Iarosenko, informeaza agentia Interfax, preluata de Reuters.Iarosenko executa in SUA o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare, pentru asociere in vederea…