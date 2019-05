Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Bravo, un cunoscut vlogger din Cluj-Napoca, a publicat un nou videoclip prin care inseamna romanii sa profite de posibilitatea de a vota si de a nu-i lasa pe altii sa decida in locul lor. In videoclip, acesta subliniaza faptul ...

- Mircea Bravo, vlogger-ul din Cluj-Napoca, a lansat joi inca un video prin care ii indeamna pe cetațeni sa mearga la vot, pentru alegerile europarlamentare. Cunoscut in general pentru clipurile umoristice,

- Aproape in fiecare moment, tu faci o alegere. Te duci in stanga sau dreapta. Mananci asta sau mananci cealalta. Te imbraci in alb sau portocaliu. Iei liftul sau mergi pe scari. Vezi un film sau altul. Viața ta nu depinde de fiecare alegere. Poți sa nu alegi nimic și nu se schimba mare lucru. Și totuși,…

- Un mesaj pentru tineri, sa mearga la vot pe 26 mai, pe limba lor, de la vloggerul clujean Mircea Bravo. Protagonista, bunica ardeleanca, vedeta filmuletelor sale. Clipul pe care il veti urmari a strans milioane de vizualizari in doar 24 de ore.

- Chiar clubul Spartak Moscova a publicat pe retelele de socializare superba executie. Si, ca sa dovedeasca faptul ca reusita nu a fost intamplatoare, Djikiya nu s-a multumit sa suteze doar o data, ci a marcat si un al doilea gol. Provocarea a avut loc pe Otkrytie Arena, stadionul lui Spartak,…

- Cum sa iti organizezi biroul SIMPLU si RAPID acasa sau la munca https://unsplash.com/photos/EwQhB7yNGOU Spatiul in care lucrezi este foarte important deoarece petreci o buna parte din zi muncind. Este important ca acesta sa fie pe gustul tau, sa iti dea o stare de bine si sa te ajute sa fii cat de productiv/a…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat sambata seara ca, pentru a veni in sprijinul tuturor pensionarilor care nu au acces și pentru buna informare a acestora, ministerul sau va trimite fiecaruia acasa cate o scrisoare in care va fi informat in legatura cu situația recalculata a pensiei sale.”Acum…

- Clipul de promovare a Romaniei facut de Ministerul Turismului a fost tradus in 16 limbi internaționale. Ministrul Bogdan Trif spune ca a cerut ajutorul Facultații de Limbi Straine din Universitatea București pentru a traduce vocea de pe clip. A ieșit o combinație interesanta. De la chineza, pana la…