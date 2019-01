Stiri pe aceeasi tema

- La trei ani de la divorțul dureros de Angelina Jolie, Brad Pitt si-a gasit o noua iubita, tot o vedeta de la Hollywood. Este vorba despre actrita Charlize Theron, una dintre cele mai dorite femei din lume.

- Ivana Chubbuck, creatoarea unei scoli de actorie la Hollywood si trainer al unora dintre cei mai cunoscuti actori, precum Brad Pitt, Halle Berry si Charlize Theron, da startul unui masterclass de actorie si public speaking in luna decembrie, la Bucuresti. Printre elevele ei se numara celebra actrita…

- Fostul cuplu Brangelina, cel mai iubit de la Hollywood, se pregateste de o grea batalie judiciara care va începe la 4 decembrie, în care se va decide ce se va întâmpla cu cei sase copii precum si modul de împartire a

- Dupa ce Angelina Jolie l-a luat prin surprindere cand a depus actele de divorț in septembrie 2016, Brad Pitt a trecut prin cei mai grei doi ani din viața sa. Drumurile la tribunal, lupta pentru custodie, cearta cu cea care i-a fost alaturi timp de 12 ani, totul l-a doborat.