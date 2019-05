Stiri pe aceeasi tema

- Synevo Romania, liderul pieței locale de servicii de diagnostic și analize medicale, a inaugurat la Ploiești al 17-lea laborator al rețelei. In aceeași locație va funcționa și un centru de recoltare, al patrulea de acest tip deținut de Synevo in Ploiești. Laboratorul Synevo din Ploiești dispune de tehnologii…

- Consiliul National al Audiovizualului a aprobat solicitarea RCS de a retrage cele opt licente regionale Digi 24, informeaza Pagina de media. Digi24 avea opt licente regionale in Brasov, Constanta, Cluj Napoca, Craiova, Galati, Iasi, Oradea si Timisoara, pe care le primise de la CNA in februarie 2012.…

- Este oficial - stațiile Digi 24 se vor inchide oficial. CNA a acceptat retragerea licențelor RCS pentru cele opt orașe in care existau stații regionale. Sute de angajați au ramas, astfel, fara loc de munca. Digi24 a luat decizia de a inchide stațiile locale din țara, la inceputul lunii februarie."Consiliul…

- Ai o idee de business pe care vrei sa o dezvolti in 2019? Future Makers sprijina tinerii interesati de antreprenoriat prin ateliere, program de incubare, mentorat, conectare internationala si premii totale de 20,000 euro. Aplica pe www.futuremakers.ro pana pe 2 iunie. Pe 5 martie am lansat…

- Alegeri parlamentare si un referendum consulativ, in Republica Moldova Foto. radiochisinau.md. Aproape 3 milioane de alegatori din Republica Moldova sunt chemati azi sa voteze noul Parlament. Favoritul sondajelor este Partidul filo-rus al Socialistilor, iar analistii anticipeaza ca parcursul…

- Rezultatul studiului a fost ca niciuna din marile primarii din România nu a reușit sa acumuleze macar jumatate din scorul maxim posibil acordat pentru acțiunile anti-poluare. Cel mai puțin preocupate de reducerea poluarii și efectele acesteia asupra sanatații locuitorilor sunt…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a finalizat analiza inscrierilor planurilor de afaceri in programul Start-Up Nation, editia 2018. Lista planurilor de afaceri, in ordinea numerelor de identificare in Registrul Unic Electronic (numar RUE), a fost publicata atat pe site-ul…

- In afara de Galati (sectie care acopera, practic, sudul Moldovei si nordul Munteniei), sectii speciale de votare pentru basarabeni vor fi deschise la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Bacau si Constanta.