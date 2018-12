Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 7,1 s-a produs luni in sudul oceanului Atlantic, in apropiere de Insulele Sandwich de Sud, aflate la nord de Antarctica, informeaza Institutul american de studii geologice (USGS), citat de Reuters. Cutremurul, a carui magnitudine a fost estimata initial la 7,5, s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Insulelor Loyalty, situate in apropierea Noii Caledonii, in Oceanul Pacific, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), citat de Reuters.

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,4 s-a produs luni la sud de orasul Ushuaia din sudul extrem al Argentinei, au anuntat specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citati de Reuters, potrivit Agerpres. Deocamdata nu au fost raportate victime, nici pagube…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Noua Britanie din Papua Noua Guinee, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica (USCS), relateaza Reuters.

- Un seism cu magnitudinea de 6,0 grade pe scara Richter s-a produs joi in insula Bali din Indonezia, la o adancime de 10,3 kilometri, fiind resimtit puternic si in insula Java, au anuntat reprezentantii Institutului American de Geofizica, relateaza Reuters.

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața in insula Flores din sudul Indoneziei, au transmis reprezentanții Institutului american de geofizica (USGS), relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Epicentrul cutremurului a fost la aproximativ 250 de kilometri…

- Institutul American de Geofizica (USGS) a transmis vineri ca un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter, s-a produs in insula Sulawesi din Indonezia, la doar cateva ore dupa un cutremur mai mic, de 6.1 grade pe scara Richter, relateaza Reuters. Cel puțin o persoana a murit…