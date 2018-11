Doi soti din Louisiana, in sudul SUA, vor putea sarbatori cum se cuvine Ziua Recunostintei (Thanksgiving) de joi, dupa ce au castigat suma de 1,8 milioane de dolari cu un bilet de loterie, descoperit intr-un sertar in timp ce faceau curatenie de sarbatori, relateaza joi AFP.



Harold si Tina Ehrenberg au decis sa faca curatenie in casa lor din Mandeville, in apropiere de New Orleans, inainte de a primi familia pentru traditionala sarbatoare de Thanksgiving.



"Am gasit in noptiera mea un teanc din bilete de loterie pe care nu le verificasem", a povestit Tina citata in comunicatul…