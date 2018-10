Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat reintoarsa din vacanța și cu noi proiecte in desfașurare, Andreea Marin s-a pus pe treaba. Vedeta a acceptat cu interes provocarea de a intra in cel mai apreciat cantonament de fitness din Romania.

- Compusii perfluorati, precum teflonul, folositi mai ales la fabricarea ambalajelor alimentare, afecteaza procesul de asimilare in organismul copiilor a vaccinurilor antitetanos si contra difteriei.Un studiu publicat in Journal of the American Medical Association este primul care demonstreaza...…

- Un zambet larg a aparut, ieri, pe chipul schimonosit al unui București ștrangulat de traficul amiezii. Era Nadia, venita in țara pentru cateva proiecte. Vezi galeria foto + 5 + 5 40 de minute de mișcare in fiecare zi Vedeta gimnasticii mondiale a sosit in București direct de la „Saptamana Modei” de…

- Planta cu multiple calitati terapeutice, aloe vera este un aliat in tratamentul a peste 100 de afectiuni. Astmul, alergia, artroza, alcoolismul, bronsita, diabetul zaharat, herpesul, pancreatita si ulcerul sunt cateva dintre bolile in care aloe vera poate oferi alinare.

- "Modificarile climatice au efecte negative asupra sanatatii noastre respiratorii" si o eventuala intarziere a limitarii lor va avea "consecinte ireversibile asupra sanatatii", au anuntat vineri cinci organizatii, inclusiv Societatea Europeana pentru Boli Respiratorii (ERS), al carei sediu se afla…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la Neptun, ca premierul Viorica Dancila il va suna luni pe președintele CE, Jean Claude Juncker, dupa ce Gabriela Firea a spus ca a cerut demisia ministrului de Interne, dupa semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul Corina Crețu, informeaza…

- Intepaturile tigrului de platan, o insecta care s-a dezvoltat din cauza caldurii si a plantarii de platani, nu au efecte negative asupra sanatatii omului sustin medicii. Primaria Capitalei a desfasurat o campanie de stropire impotriva daunatorilor, insa din cauza ploilor acestea nu au avut efect.

- Femeile care muncesc cel putin 45 de ore pe saptamana au un risc crescut sa se imbolnaveasca de diabet zaharat, unul dintre motive fiind stresul, potrivit unui studiu canadian citat de Reuters.