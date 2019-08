Stiri pe aceeasi tema

- Un jaf ca in filme a fost facut de opt barbati pe un aeroport din Brazilia, potrivit Reuters. Oamenii inarmați au furat, joi, aur in valoare de 40 de milioane de dolari, de la un terminal de marfa din Sao Paulo, de pe cel mai aglomerat aeroport din America de Sud.

- Numarul total al tranzacțiilor în perioada ianuarie-mai 2019 a fost de 2.567, din care 1.899 de apartamente (74%). Cele mai multe tranzacții au avut loc în luna martie (646 tranzacții), având și cea mai mare valoare (53,8 milioane euro). Prețul mediu/mp al apartamentelor, rezultat…

- Pistolul pe care Vincent Van Gogh l-ar fi folosit pentru a se sinucide in 1890 a fost vandut miercuri la licitatie, la Paris, pentru suma de 162.500 de euro, relateaza AFP. Identitatea cumparatorului, care a facut achizitia prin telefon, nu a fost facuta publica. Pretul armei…

- Pistolul pe care marele pictor olandez Vincent Van Gogh l-a folosit pentru a se sinucide va fi scos maine la licitatie in Paris. Pretul estimativ al armei de marca Lefaucheux este intre 40.000 și 60.000 de euro.

- Un automobil Aston Martin DB5, din 1965, special imbunatațit cu diverse accesorii - precum scut antiglonț și mitraliere - pentru a fi folosit de personajul James Bond este scos la licitație, fiind evaluat la 4-6 milioane de dolari, potrivit MEDIAFAX.Licitația, organizata de casa Sotheby's,…

- Desenul de pe prima coperta a publicatiei Le Petit Vingtieme pe care a aparut celebrul personaj Tintin, datand din 13 februarie 1930, a fost vandut pentru 1,1 milioane de dolari la o licitatie care a fost organizata de casa Heritage Auctions, sambata, in orasul american Dallas, potrivit Le Parisien,…

- Desenul il arata pe celebrul personaj creat de Herge in tara sovieticilor, in timp ce taie o bucata din trunchiul unui copac pentru a-si face elice pentru avion, iar cainele sau, Milou, acoperit de bandaje, il observa. Herge publica, din ianuarie 1929, aventurile lui "Tintin in tara sovieticilor", saptamanal,…

- Fratii Della Valle au cedat clubul Fiorentina italo-americanului Rocco Commisso, cu o avere de 4,4 miliarde si proprietarul Mediacom, al cincilea operator de cablu din SUA. Fiorentina isi schimba patronul si, dupa modelul AS Roma, va trece sub controlul unui italo-american. ...