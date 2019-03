Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 37 de ani, patronul unui gater din comuna Ștefan cel Mare, a murit dupa ce o așchie i-a sarit in piept la nivelul inimii. La fața locului au intervenit doua ambulanțe SMURD și un elicopter, insa dupa mai bine de o jumatate de ora de incercari de resuscitare, s-a constatat […]

- Un lacatuș mecanic din cadrul SE Rovinari, in varsta de 51 de ani a decedat ieri la domiciliul sau din Rovinari, in jurul orei 17.00, dupa ce a revenit de la munca. Salariatul CEO, avea peste 30 de ani vechime la locul de munca și nu era cunoscut ca suferind de vreo boala. Colegii de serviciu a decedatului…

- Michael Wilson, fost ministru de Finanțe al Canadei, care a condus negocierile pentru incheierea Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA), a murit duminica, la varsta de 81 de ani, relateaza Reuters preluata de madiafax. „Michael Wilson și-a dedicat cariera canadienilor, inclusiv munca…

- Un barbat a murit dupa sase zile dupa ce a cazut de pe o schela, de la aproximativ patru metri inaltime. Papuc-Grigore Paul, in varsta de 44 de ani, lucra in incinta unui amfiteatru, apartinand Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava, aflat in ...