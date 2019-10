Umbra neagră a recesiunii peste economia germană Comenzile din industria producatoare de mașini din Germania au scazut dramatic în luna august. Astfel, industria-cheie a Germaniei a înregistrat o scadere a comenzilor pentru a noua luna consecutiv. În comparație cu aceeași perioada a anului trecut, s-a înregistrat un minus de 17%, dupa cum a comunicat vineri, la Frankfurt, Federația Producatorilor de Mașini și Instalații, VDMA. Semnalele unei recesiuni în Republica Federala sunt tot mai vizibile.



