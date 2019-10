Ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, cere SUA şi Rusiei să înceapă tratative privind armamentul nuclear ''S-a dovedit ca acest tratat a fost cel mai important pilon al stabilitatii strategice. Avem nevoie de tratative astfel incat distrugerea lui sa nu sporeasca amenintarea razboiului'', a declarat Gorbaciov, acum in varsta de 88 de ani, pentru cotidianul Izvestia, la doua luni dupa incetarea aplicarii Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat de el insusi in 1987. ''Exista tendinte periculoase - toate se afla la orizont. As evidentia doar doua, ele sunt desconsiderarea dreptului international si militarizarea politicii mondiale'', a afirmat fostul lider al Uniunii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

