Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Tabacaru, om de afaceri rezident in Costa Rica, a vorbit la Antena 3 despre planul pe care Elena Udrea il avea zilele trecute, plan la care fostul ministru pare sa fi renuntat. Tabacaru a comentat plecarea Elenei Udrea din Costa Rica, anuntata de Antena 3, si escala facuta de aceasta la Frankfurt."Din…

- Elena Udrea a plecat, dupa mai bine de un an, din Costa Rica. Aceasta s-a intors in Europa, alaturi de fiica sa si de mama sa, cu un avion de linie, anunta Antena 3.Cele trei au zburat la clasa economic, potrivit Antena 3, televiziune carea difuzat si doua imagini cu Udrea in avion. Momentan,…

- Antena 3 a difuzat imagini cu Elena Udrea. Politiciana se afla cu mama și copilui ei in avion. Nu se știe destinația, dar un lucru este cert - a plecat din Costa Rica. Ramane de vazut unde va ateriza avionul in care se afla Elena Udrea. Precizam ca recent, iubitul Elenei Udrea a spus ca ar…

- Milionarul Dragos Savulescu (foto), fostul deputat PSD Cristian Rizea, Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova, sau fostul deputat UDMR Olosz Gergely sunt o parte din VIP-urile condamnate definitiv, in ultimul an, pentru fapte de coruptie si care au reusit sa fenteze puscaria.…

- Elena Udrea a facut o serie de afirmații la „Sinteza Zilei”, de la Antena 3, in direct din Costa Rica. Fostul ministru a comentat declarația facuta sub juramant de Victor Ponta. Din decizia Inaltei...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in urma mitingului PSD de la Galați a simțit ca oamenii ii indeamna in continuare la lupta pe liderii PSD și arata ca asta ii da curaj.Citește și: Elena Udrea, intervenție EXPLOZIVA din Costa Rica: Traian Basescu este LUCRAT! Am fost astazi…

- „Ii mulțumesc domnului Ion Cristoiu pentru buna parere pe care o are despre mine, dar mai ales pentru ca și-o exprima public. O apreciere astazi, cand sunt refugiata in Costa Rica, valoreaza infinit comparativ cu laudele primite pe vremea cand eram "soarele" unora din foștii mei colegi de partid”,…

- Elena Udrea a nascut pe 20 septembrie 2019. La 15 zile dupa naștere, Udrea a fost reținuta, iar de creșterea micuței s-au ocupat iubitul acesteia și mama ei. Elena Udrea a fost eliberata de Craciun din inchisoarea din Costa Rica, acolo unde a imparțit celula cu fosta sefa a DIICOT, Alina…