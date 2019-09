Ucraina: Preşedintele Volodimir Zelenski avertizează împotriva ridicării sancţiunilor impuse Moscovei Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri Occidentul impotriva ridicarii sanctiunilor impuse Moscovei pentru anexarea Crimeii si sprijinul acordat separatistilor prorusi in estul Ucrainei, intr-un moment in care Parisul incearca o apropiere cu Rusia, informeaza AFP.



'Sanctiunile sunt o arma diplomatica puternica si eficienta. Nu voi inceta sa repet partenerilor occidentali care ne ajuta, dar care se gandesc uneori la ridicarea sanctiunilor: pierdeti bani, intr-adevar? Dar noi pierdem oameni!', a declarat Zelenski, referindu-se la miile de victime ale conflictului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

