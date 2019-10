Ucraina: Naţionaliştii mărşăluiesc la Kiev împotriva 'capitulării' în faţa Moscovei Cel putin 7.000 de persoane, in majoritate nationalisti, veterani ai conflictului din Donbas (est) si membri ai unor organizatii paramilitare s-au adunat in centrul Kievului dupa-amiaza pentru acest mars 'impotriva capitularii'. Manifestantii au fluturat drapele ucrainene si ale unor formatiuni nationaliste, purtand banderole si pancarte pe care se putea citi 'Jos cu tradatorii!', 'Glorie Ucrainei!', lansand sloganuri impotriva limbii ruse, larg raspandita in Ucraina, in special in estul si sudul tarii. Manifestatia a fost organizata cu ocazia Zilei aparatorului in Ucraina, o sarbatoare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

